В Госдуме предлагают ввести обязательную химическую кастрацию педофилов

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов заявил, что до конца весенней сессии намерен внести законопроект о химической кастрации педофилов, передает ИА «Москва».

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По словам депутата от «Единой России», который сейчас занимается подготовкой документа, «чаша весов уже переполнилась». Он уверен в необходимости закона, по которому «такое животное, педофил», который «вступает в контакт с ребенком до 10 лет», должен подвергаться обязательной химической кастрации и сроку заключения до 10 лет.

Вострецов также уточняет, что «если [насилие над ребенком] повлекло смерть или увечье ребенка, то [наказанием может стать] и пожизненное заключение».