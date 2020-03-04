Сухой лёд предлагают маркировать предупреждением о возможных рисках

В Роспотребнадзор направлено предложение, согласно которому 50% упаковки сухого льда должно занимать предупреждение об опасности вещества, передает RT. Автором инициативы выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

Обращение парламентария связано с инцидентом, который произошел в одном из столичных банных комплексов на вечеринке блогерши Екатерины Диденко. Три человека погибли после того, как прыгнули в бассейн с сухим льдом.

Также Сухарев в качестве альтернативы предположил, что можно было бы выдавать покупателям вещества бланк с примерами, какими неблагоприятными последствиями может обернуться нарушение инструкции при обращении с сухим льдом.

Ранее в связи с трагедией в бане СК возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

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