Проводится проверка в отношении предполагаемых авторов фейка о коронавирусе

В Москве началась доследственная проверка в отношении задержанных подозреваемых в распространении недостоверных сведений о коронавирусе, пишет «Интерфакс». Число предполагаемых участников пранка не уточняется.

2 марта компания Group-IB выявила порядка 9 500 однотипных сообщений, включая репосты, в которых утверждается, что власти скрывают реальное число пациентов с коронавирусом в Москве. Распространением фейка в основном занимались боты на сайте «ВКонтакте» и обеспокоенные родители, публиковавшие аудиосообщения в группах различных мессенджеров.

В дезинформирующих сообщениях утверждалось, что в столице уже как минимум 20 тысяч заразившихся «уханьским» коронавирусом и все инфекционные больницы в городе переполнены.

В ближайшее время будут предприняты меры по удалению фейковой информации из сети.

4 марта президент Владимир Путин во время встречи с кабмином заявил, что распространением фейков о коронавирусе занимаются люди из-за границы, чтобы посеять панику в обществе.