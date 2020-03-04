Путин: фейки о COVID-19 поступают из-за рубежа, чтобы "посеять панику"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ФСБ уверены в зарубежном происхождении фейковых сообщений о коронавирусе, о котором, как в них утверждается, правительство скрывает.

«ФСБ докладывает, что в основном [недостоверные сообщения] организованы из-за границы, но это, к сожалению, нас сопровождает всегда. Цель таких вбросов понятна — посеять панику среди населения», — пояснил глава государства во время своей встречи с кабмином.

Специалисты компании Group-IB ранее сообщали об однообразных голосовых записях, которые распространяются в различных чатах и форумах для матерей в мессенджерах и социальных сетях. В одном из них говорится, что в Москве коронавирусом заражены уже 20 тысяч человек, а в другом некая девушка, которая якобы работает в кабмине, заявляет, что «у нас [о заболевших] не передают, чтобы мы Конституцию приняли».

Как отмечает издание, ранее в Государственном департаменте США заявили о причастности российских спеслужб к распространению ложных данных о коронавирусе. А также Служба безопасности Украины сообщает об иностранном участии в распространении фейков.