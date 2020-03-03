Больной коронавирусом Давид Беров начал "информационную войну"

Госпитализированный с подозрением на коронавирус россиянин рассказывает в своем Инстаграме о том, что с ним происходит за больничными стенами

29-летний сотрудник Российского футбольного союза, футболист любительского клуба Давид Беров вернулся в Москву из Италии. Молодой человек проводил в отпуск в Бергамо. На родине его госпитализировали в 1ю инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, который сейчас бушует в этой европейской стране. Сам Давид не совсем понимает, что с ним происходит, о чем и делится со своими подписчиками.

— Я не очень хотел начинать всю эту инфррмационную войну, но по советам друзей, родственников решил все-таки записывать, чтобы вы все знали, что со мной все-таки происходит, — сообщил молодой человек в видеоособщении. — В общем, я себя чувствую очень хорошо, у меня уже несколько дней нет никаких симптомов. 4 или 5 дней у меня температура 36,6. Но каждый день у меня зачем-то берут анализы — кровь из вен и так далее. Не понимаю, что происходит. Кто-то говорит, что у меня положительный анализ, кто-то — что отрицательный. Финальные тесты, которые отправили в Новосибирск, еще не пришли, протокола нет, мне только что главврач это сказала. В больнице сейчас тишина, потому что пришла проверка, ревизор — все бегают, на кипише, просят убраться в палатах. Я сижу, жду. В недоумении, что происходит со мной. Очень странно, что всех моих родственников, даже тех, кто даже без подозрений на ОРВИ, всех забрали в больницу.