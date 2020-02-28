За год тех, кто знает об убийстве Немцова, стало на 10% меньше

Согласно опросу «Левада-Центра», почти треть россиян (29%) уверены, что политика Бориса Немцова убили из-за его «оппозиционных взглядов и критики власти». Столько же людей не понимают причин его убийства, а четверть респондентов полагают, что всему виной «криминальные разборки».

При этом на февраль 2020 года ничего не слышали об убийстве политика 27% россиян, что на 10% больше, чем год назад и на 12% больше, чем два года назад. Их доля выросла за счет соответствующей потери среди тех, кто слышал об этом: таких оказалось 72%.

Напомним, что убийство Бориса Немцова произошло 27 февраля 2015 года.

Полное интервью Немцова "Собеседнику": Если бы я боялся Путина, то…

«"Сынок, когда ты прекратишь ругать Путина? Он тебя убьет" (смеется)» (материал от февраля 2015 года)

По обвинению в убийстве оппозиционного политика были осуждены пять человек. Заказчиков, как утверждает следствие, установить не удалось. Многие правозащитники и адвокат дочери Немцова настаивают, что сделать это даже не пытались.

Напомним, что мэрия Москвы согласовала на 29 февраля марш Немцова, который проходит ежегодно во множестве городов России.