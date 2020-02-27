Адвокат обвинил ФСБ в бездействии и нежелании задерживать "заказчика" Немцова

Адвокат дочери убитого политика Бориса Немцова Вадим Прохоров заявил, что сотрудники ФСБ не стали задерживать предполагаемого заказчика убийства, водителя Руслана Мухудинова.

«По имеющимся у меня сведениям, Мухудинов мог по поддельным документам приезжать в Новый Уренгой, но ФСБ не нашла в себе силы задержать его», — пояснил Прохоров ТАСС, отметив, что, по его мнению, «никаких реальных следственных действий [по делу об убийстве] не проводится».

При этом главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что поисковик Google якобы удалил из выдачи две текстовых онлайн-трансляции заседаний Московского окружного военного суда издания, во время которых происходило ознакомление с делом об убийстве политика и допрос знакомой подсудимых Ксении Штыркиной. Он отметил, что это было сделано по «закону о забвении». При этом Sobesednik.ru без каких-либо сложностей обнаружил указанные тексты, используя поисковик компании.

Марш памяти Бориса Немцова в Москве 24 февраля: фоторепортаж

(материал от 25 февраля 2019 года)

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что администрация Санкт-Петербурга повторно отказалась согласовывать на 29 февраля акцию, посвященную памяти Бориса Немцова, пояснив, что они не понимают, что значит аббревиатура «РФ», и не имеют представления, о каких политических реперессиях и нарушениях прав человека идет речь в заявке организаторов. Сегодня, 27 февраля, городской суд рассмотрит законность этого отказа. При этом «Росбалт» сообщает, что недалеко от Марсового поля в Петербурге находятся около 10 автомобилей и автозаков силовиков, а в центре замечено «большое скопление» сотрудников ОМОНа.

Марш Немцова объединил необъединимых

("Смерть Бориса Немцова стала символом беспредела и беззакония, которые творятся в стране")

В Москве марш Немцова был согласован мэрией на 29 февраля, об этом заявлял ранее организатор акции, муниципальный депутат Илья Яшин.