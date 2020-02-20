Песков не считает провокацией вопрос пенсионерки о том, как прожить на 10 тысяч

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не прогнозирует существенного роста доходов россиян в ближайшее время.

«К сожалению, невозможно ожидать сиюминутных результатов, но делается очень много для того, чтобы поступательно поднимать жизненный уровень», — пояснил он ТАСС, комментируя разговор президента РФ Владимира Путина с жительницей Санкт-Петербурга, в котором она спросила главу государства о том, как можно прожить на 10 800 рублей.

Песков отметил, что минимальный размер оплаты труда выше и составляет 12 130 рублей, при этом вопрос журналистов о том, как жить на эту небольшую сумму, представитель Кремля назвал риторическим и не стал отвечать на него.

Он также пояснил, что не считает вопросы пенсионерки провокацией: «Совершенно спокойно, совершенно вдумчиво говорила с президентом, давала свои аргументы и выслушала его аргументы».

Тем не менее он отметил, что определенные проблемы с низкими зарплатами существуют и руководство страны не раз «разбиралось с такими конкретными ситуациями». «Мы часто приходили к выводу, что не везде четко сформулирована эта сумма, то есть где-то эта сумма сформулирована, когда человек работает на полставки, где-то еще что-то», — объяснил он.