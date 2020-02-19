Главврача Боткинской больницы уволили из-за побега карантинных пациентов

Пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщила об увольнении главного врача Боткинской больницы Алексея Яковлева, передает 78.ru.

Уточняется, что инициатором увольнения стал работодатель — комитет по здравоохранению. Разбирательства в лечебном учреждении начались после побега четырех пациентов, находившихся под двухнедельным карантином в связи с подозрением на заражение новым типом коронавируса. Первой сбежавшей стала Алла Ильина, которая взломала электронный замок изолированного бокса и покинула стационар.

«Доктор Питер» пишет, что временным исполняющим обязанности главврача назначен Иван Федуняк. Алексей Яковлев проработал в больнице имени Боткина 40 лет. С 1994 года он являлся главным врачом медучреждения.

Ранее сообщалось, что суд в Китае предупредил граждан об уголовной ответственности за сокрытие симптомов коронавируса и появление в общественных местах с кашлем и температурой без соответствующих мер защиты.