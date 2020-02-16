Китайцам грозят уголовными делами за появление в городе с жаром и кашлем

Второй народный суд средней степени в Пекине выступил с заявлением об уголовной ответственности для тех граждан, кто пытается скрыть симптомы коронавируса, пишет газета Beijing Daily.

Против них может быть возбуждено дело по статье о преднамеренной передаче возбудителей инфекционных заболеваний. По этой санкции предусмотрено наказание от десяти лет до пожизненного заключения. В крайних случаях может даже применяться наказание в виде смертной казни.

Поясняется, что под суд пойдут те заболевшие пневмонией, которые вернулись из эпицентра распространения инфекции — города Ухань. При этом они имели симптомы в виде кашля, жара и усталости, но посещали общественные места без соответствующих защитных мер.

Наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет грозит тем, кто, имея диагностированный коронавирус, отказывается от карантина и стационарного лечения.

Ранее в городе Ухань был ужесточен карантинный режим. Перемещение по городу возможно только с рекомендацией врачей или при достаточном обосновании. По последним данным, новый тип коронавируса унес жизни 1665 человек в Китае. Всего зафиксировано 68,5 тысячи случаев заболевания.

13 февраля японский Минздрав сообщал о первой смертельной жертве коронавируса в их стране. Погибла 80-летняя местная жительница. В ее организме новый штамм вируса обнаружили уже после смерти.