Силуанов рассказал, как вырастет доход бюджета при выполнении послания Путина

Министр финансов Антон Силуанов пояснил, что средства на выполнение задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в ходе его послания, будут привлечены в бюджет за счет уменьшения объема платежей Пенсионному фонду, нефтегазовых доходов, дополнительных налогов и средствами ЦБ, которые будут перечислены в результате покупки правительством Сбербанка на средства ФНБ.
«Источники [финансирования обещаний] — это дополнительные ненефтегазовые доходы, экономия на трансфертах Пенсионному фонду в связи с тем, что увеличилась база формирования его доходов, и те условно утвержденные расходы, которые будем задействовать в 2021 и 2022 годах», — заявил он РБК.
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Глава Минфина поясняет, что Банк России также перечислит в бюджет около 1,25 триллиона рублей, вырученных в связи с продажей Сбербанка. «Это хорошая инвестиция, доходная инвестиция. С другой стороны, эта инвестиция позволяет нам за счёт прибыли, которую мы получим от ЦБ, дополнительно получить средства в федеральный бюджет и использовать их на задачи, поставленные в послании президента», — приводит слова министра «Интерфакс».
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Кроме того, Силуанов пояснил, что в связи с новыми затратами в социальной сфере вырастет и доход бюджета: уже в 2020 году он должен увеличиться на 214 миллиардов рублей. Рост прогнозируемого ВВП, по его словам, в связи с расходованием дополнительных средств ускорится с 1,7% до 1,9%.