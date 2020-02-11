Правительство Мишустина готовится выжимать деньги из людей

Снижение страховых взносов будет выгодно бизнесу, но не приведет к повышению зарплат и ударит по пенсиям.

Российское правительство рассматривает идею снижения социальных взносов, пишут «Ведомости». Общая ставка может быть снижена с 30% до 23–25%.

Снижение пенсионных отчислений на обязательное медицинское и соцстрахование обсуждалось еще правительством Дмитрия Медведева. Компенсировать потери кабмин хотел за счет повышения НДС. В итоге этот налог повысили с 18% до 20%: по подсчетам Минфина, за счет этого в 2020–2022 гг. федеральный бюджет дополнительно получит более 2 трлн руб.

Потери фондов от снижения взносов оценивается примерно в 1,5 триллиона рублей. Можно сказать, что государство уже частично компенсировало снижение доходов фондов от работодателей: за бизнес заплатила вся страна, ведь НДС включен в стоимость товаров и услуг, его платит каждый российский потребитель.

Однако нового повышения НДС экономист Дмитрий Прокофьев пока не ожидает.

— Не рискнут: это вызовет очередное повышение цен и еще более сильное общественное раздражение. Государство может поступиться сейчас и вообще никак не компенсировать эти 1,5 триллиона. Главное — поставить доходы граждан под контроль для того, чтобы можно было выжимать деньги из людей уже через несколько лет в случае, если упадут нефтяные доходы. Они считают, что люди — это новая нефть,— сказал Прокофьев «Собеседнику».

По мнению экономиста, в этом и заключается основная цель затеваемой правительством Михаила Мишустина реформы: снижение взносов облегчит работодателям вывод зарплат из тени.

Однако сотрудники от этого вряд ли выиграют:

— Увеличится «белая» часть, но не уровень зарплат. У работодателя снизятся отчисления в фонды. Направит ли он оставшиеся деньги на повышение зарплат? Не факт. Может расширить производство, но тоже не факт.

Зато отчисления в Пенсионный фонд упадут — и это, по словам Прокофьева, может означать, что реальных пенсий государство в ближайшее время платить не собирается.

Компенсировать потери правительство могло бы, по мнению экономиста, за счет отмены льгот для нефтяных компаний. Но на эту меру оно вряд ли решится, так как боится падения добычи.

В любом случае недополученные государством деньги так или иначе окажутся внутри экономики. Зато все получаемые людьми зарплаты должны оказаться под колпаком — чтобы в нужный момент можно было за ними прийти и забрать.