Что изменится для клиентов Сбербанка после его продажи Правительству

Как отразится на россиянах сделка по продаже крупнейшего банка страны, Sobesednik.ru объяснил известный экономист, один из авторов закона о ЦБ Павел Медведев.

Сейчас Центральному Банку России принадлежит 50% плюс одна акция Сбербанка. Правительство планирует выкупить актив по рыночной цене за счет средств Фонда национального благосостояния. Согласно котировкам Сбербанка на Московской бирже, 11 февраля стоимость пакета ЦБ составляла 2,787 трлн руб.

По сути речь идет о том, что контрольный пакет Сбербанка перекочует из одних государственных рук в другие. Власти уверяют: дело лишь в том, чтобы решить проблему конфликта интересов. Сейчас ЦБ является одновременно и надзорным органом, и главным акционером «Сбера». К тому же правительство считает, что инвестировать средства ФНБ в такой прибыльный актив выгоднее, чем в гособлигации.

Но только ли в этом дело? И как отразится эта сделка на клиентах Сбербанка? Об этом нам рассказал известный экономист, один из авторов закона о ЦБ Павел Медведев.

— Это первый шаг к тому, чтобы сделать Сбербанк негосударственным?

— Нет, конечно. Ничего драматического в этом событии нет.

Аргумент про конфликт интересов — абсолютно точный. Центральный банк регулирует работу всех банков и одновременно владеет самым мощным банком страны. Такое формальное противоречие наблюдается уже много лет, по сути со времен Геращенко — это он перевел Сбербанк в такое состояние.

И хотя это противоречие формальное, с логической точки зрения, согласитесь, это не очень хорошо. Поэтому лучше, чтобы собственником Сбербанка был кто-нибудь другой. Слава богу, некоторое время назад была найдена форма для ВТБ (этот банк находился в аналогичной со «Сбером» ситуации): было принято решение, и ВТБ стал собственностью правительства.

Но от такого перехода в другую «юрисдикцию» ничего не изменится в работе банка с клиентами. Как ничего в свое время не изменилось для клиентов ВТБ.

— А для бюджета? ЦБ, продавая свою долю, получает немаленькие деньги от ФНБ, в который поступают средства от цены отсечения на нефть. Это ведь бюджетные деньги. И хотя ЦБ ими управляет, но распоряжается-то Минфин. А ЦБ к тому же имеет право заниматься коммерческой деятельностью… То есть, выходит, либо правительство делает таким образом финансовое вливание в банк, либо дает возможность ЦБ серьезно заработать…

— Ну почему же? Во-первых, ЦБ по закону львиную долю прибыли отдает в бюджет (хотя в 2017-м и 2018 годах ЦБ был убыточным, что, впрочем, бывает очень редко). Вот и большую часть вырученных за пакет Сбербанка средств, если не все, ЦБ отдаст в бюджет.

Во-вторых, что значит «вливание в банк», которое сделает правительство? Это инвестиция в прибыльный бизнес. Правительство продает ОФЗ (облигации федерального займа), получает за них деньги, но при этом выплачивает проценты покупателям ОФЗ… И для того, чтобы заработать на выплату этих процентов, хорошо бы вложить полученные средства в какое-нибудь дело. И вот правительство решило вложить их в хороший бизнес — Сбербанк, который будет приносить прибыль. Очень удачное решение, на мой взгляд.