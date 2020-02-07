В Иркутске на обгоревших в машине ППС подростков завели дело по наркостатье

В Иркутске Инна Васильева, мать одного из двух подростков, задержанных 18 сентября по подозрению в краже, сообщила, что на молодых людей завели уголовные дела по наркотическим статьям.

Женщина узнала об этом от следователя районного УВД. Отмечается, что ранее следователь уже получал поручение провести расследование по этой статье, но никаких оснований для обвинения не находилось. «Пугает настойчивое желание некоего полицейского начальства привлечь мальчишек во что бы то ни стало», — заявляет Васильева в комментарии «Радио Свобода».

При задержании осенью минувшего года два подростка 16 и 17 лет были помещены в задний отсек служебной машины. Поскольку в салоне не было освещения, один из парней воспользовался зажигалкой, чтобы найти телефон, который он уронил. Рядом с подростками находилась канистра с горючей жидкостью, из-за чего в салоне возник пожар и на молодых людях загорелась одежда.