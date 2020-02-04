Защита Голунова вновь направила в Генпрокуратуру жалобу с требованиями извинений

Адвокат Ивана Голунова повторно отправил жалобу генпрокурору с требованием принести извинения за уголовное преследование.

Как пишет «Медуза», адвокат журналиста Сергей Бадамшин указывает на то, что надзор за делом Голунова ведет не прокуратура Москвы, а Генпрокуратура, поэтому именно она должна приносить извинения журналисту.

В новом заявлении адвокат подчеркивает, что считает действия сотрудника управления по надзору за следствием в МВД, переславшего первую жалобу, незаконными и «основанными на неправильном понимании закона и без надлежащего и полного исследования информации по делу».

Напомним, 19 декабря прошлого года стало известно, что по факту задержания корреспондента «Медузы» Ивана Голунова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Позднее журналист был признан потерпевшим по этому делу, а 22 января Голунов отправил жалобу новому генпрокурору РФ с требованием официальных извинений от государства за незаконное уголовное преследование.

Накануне, 3 февраля, ТАСС со ссылкой на адвоката Голунова сообщало, что Генпрокуратура отказалась извиниться перед журналистом. По мнению ведомства, официальные извинения должен принести прокурор, непосредственно надзирающий за уголовным делом.

Басманный суд 30 января арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева. Они обвиняются по статьям о превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Никто из них своей вины не признал.