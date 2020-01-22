Голунов подал новому генпрокурору жалобу с требованиями извинений от государства

Защита корреспондента «Медузы» Ивана Голунова просит признать незаконным бездействие должностных лиц Генпрокуратуры.

Журналист направил жалобу новому генпрокурору РФ с требованием официальных извинений от государства за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин, передает ТАСС.

«Мы подали жалобу на имя генпрокурора РФ, в которой просим признать незаконными бездействия должностных лиц Генеральной прокуратуры РФ, которые выражались в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства Голунову, и просим официальное извинение принести», – заявил адвокат. По его словам, в жалобе отмечается, что в ходе предварительного следствия журналиста незаконно подвергли мерам процессуального принуждения и необоснованно привлекли к уголовной ответственности.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что по факту задержания Ивана Голунова было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции, 14 января журналист был признан потерпевшим по делу.

На ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин сообщил, что СК возбудил уголовные дела в отношении пяти бывших полицейских после незаконного задержания Голунова. По словам главы государства, из служб МВД уволены пятеро сотрудников органов внутренних дел, против них возбуждены уголовные дела.