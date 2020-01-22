Новый генпрокурор выступил против особого судопроизводства по "тяжким" статьям

Генпрокурор РФ Игорь Краснов высказался против рассмотрения в особом порядке дел по тяжким и особо тяжким преступлениям.

«Я считаю, что это правильно», – сказал Краснов, отвечая на вопрос журналистов о том, поддерживает ли он инициативу об исключении такой возможности.

Как отмечает «РИА Новости», против широкого применения такой практики ранее выступил Верховный суд России, а президент Владимир Путин заявлял, что особый порядок судопроизводства не должен служить прикрытием «некачественной, некомпетентной работы следствия».

Генпрокурор подчеркнул, что тяжкие и особо тяжкие дела должны рассматриваться судом «с исследованием всех доказательств, которые собрало следствие».

Особый порядок рассмотрения дел подразумевает, что фигурант дела полностью соглашается с предъявленным ему обвинением и не лишается права обжаловать приговор по существу. При этом суд может назначить ему наказание на треть ниже максимального, предусмотренного статьей обвинения.

Совет Федерации по представлению президента РФ назначил Игоря Краснова на пост генерального прокурора России.

Бывший генпрокурор РФ Юрий Чайка стал полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля.