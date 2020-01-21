Замглавы Генштаба Халилу Арсланову предъявили обвинение в хищении 6,7 млрд

Военное следствие предъявило обвинение замначальнику Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал-полковнику Халилу Арсланову.

Как пишет «Интерфакс», речь идет о двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.

Напомним, 18 октября 2019 года Арсланову предъявили обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Тогда сообщалось о причастности генерала к хищению 2,2 млрд.

Уголовное дело в отношении Арсланова было возбуждено 6 августа 2013 года. Ему инкриминировали хищение денежных средств при заключении государственного контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники ВС.



Вместе с Арслановым фигурантами уголовного дела выступают начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов, начальник 1-го управления Главного управления связи ВС генерал-майор Александр Оглоблин, а также задержанные в 2017 году бывшие топ-менеджеры ОАО «Воентелеком» (экс-гендиректор предприятия Александр Давыдов, его первый заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов) и гендиректор ООО «ЭрСиАй» Татьяна Ильина.

Пятеро фигурантов дела признали свою вину. Сам Арсланов, находящийся под подпиской о невыезде, этого делать не стал, сообщает агентство со ссылкой на свои источники.



