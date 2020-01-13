МВД Бурятии обвинило иркутского сенатора в нанесении урона деловой репутации

МВД Бурятии обвинило члена Совета Федерации от Иркутской области Вячеслава Мархаева в распространении «недостоверных сведений» и в том, что он «опорочил деловую репутацию органа государственной власти». С этими претензиями ведомство обратилось в суд, сообщает «МБХ медиа».

В иске силовиков речь идет о выступлении политика 25 сентября в Совете Федерации. В частности, речь идет об этой цитате: «Противоправным действиям сотрудников полиции и Росгвардии, фальсификациям на выборах мэра нужна, конечно же, правовая оценка. Блогер Дмитрий Баиров в результате силового захвата получил обухом топора травму, тем не менее больного привозят в суд». Именно эта фраза, по версии МВД, порочит деловую репутацию службы.

Полиция требует признать эти сведения недостоверными и обязать Мархаева опровергнуть их на заседании в Совфеде, в том числе заявить, что травма блогера не связана с ударом обухом по голове.

Стихийная акция протеста началась в Улан-Удэ 9 сентября с требований освободить сторонников шамана Александра Габышева.

Ранее сообщалось, что Александр Габышев начнет следующий свой поход на Кремль в марте.