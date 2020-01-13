Шаман Габышев запланировал очередной поход в Москву на март

Якутский шаман Александр Габышев заявил, что не будет отступать от своего намерения «изгнать Путина», которого называет «демоном». В том числе на его планы не повлияет судебное решение по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности, пишет «Радио Свобода».

Пока Габышев не называет конкретной даты своего очередного похода и утверждает, что делает все по божьему велению: «Я подчиняюсь только закону Бога. Он сказал в марте, значит в марте», — констатировал он в своем обращении, опубликованном на YouTube.

В марте минувшего года мужчина назвал президента РФ Владимира Путина «порождением темных сил» и объявил поход из Якутска в Москву с целью «изгнания» главы государстваиз Кремля. В сентябре шамана задержали сотрудники ФСБ на границе Бурятии и Иркутской области и поместили в ПНД, где его признали невменяемым.

Также в сентябре в отношении Габышева возбудили уголовное дело по статье об экстремизме и позднее выпустили под подписку о невыезде. В декабре он попытался возобновить свой поход, но был задержан полицией.