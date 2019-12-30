Обвиняемый по делу о дедовщине в воинской части Забайкалья признал вину

Адвокат заявил, что дело о дедовщине в воинской части, по которому потерпевшим проходит Рамиль Шамсутдинов, передано в суд.

Ранее Sobesednik.ru писал о возбуждении уголовного дела по факту неуставных отношений в воинской части в Забайкальском крае, где были убиты восемь солдат. Сообщалось, что одним из потерпевших по делу признан Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве сослуживцев.

Как передает ресурс «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Руслана Нагиева, в настоящее время дело о дедовщине уже передано в суд. При этом юрист подчеркнул, что военнослужащий, обвиняемый в неуставных отношениях, запросил особый порядок рассмотрения дела. Это, в свою очередь, говорит о признании с его стороны вины.

«Пока я могу сказать, что это 335-я статья Уголовного кодекса, обвиняемый один, он попросил особый порядок [рассмотрения дела]. Это безусловное признание предъявленного обвинения. В январе назначат первое заседание», — объяснил Нагиев.

Защитник Шамсутдинова также не исключил вероятности возбуждения нового уголовного дела с уже другими фигурантами по факту исчезновения с банковской карты рядового денежных средств. По словам адвоката, сейчас СК проводит доследственную проверку по поводу вымогательства у Шамсутдинова денег. «Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело, там другие фигуранты. Эти уголовные дела, по которым Шамсудинов является потерпевшим, имеют огромное значение», — заявил он.

Кроме того, Нагиев рассказал, что рядового Шамсутдинова уже этапируют в Москву для проведения судебно-психиатрической экспертизы.