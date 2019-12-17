Солдата Рамиля Шамсутдинова признали потерпевшим в деле о неуставных отношениях

Адвокат рассказал о возбуждении дела по факту неуставных отношений в воинской части, где были убиты восемь солдат.

Об этом юрист Руслан Нагиев рассказал на своей странице в Instagram, его пост цитирует агентство «Интерфакс».

«На данный момент можно сказать, что наша версия о неуставных взаимоотношениях в части, где служил Шамсутдинов, подтверждается в том числе тем, что возбуждено уголовное дело по ст. 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими)», — написал адвокат, добавив, что потерпевшими по делу признаны Рамиль Шамсутдинов и еще несколько солдат.

По словам Нагиева, он встретился со своим подзащитным, который рассказал ему, что во время службы подвергался как моральному, так и физическому насилию.

«Новой газете» адвокат рассказал также, что дело о дедовщине возбуждено в отношении конкретного лица. «Этот человек жив и ему уже предъявлено обвинение. Это не офицер, это такой же солдат», — уточнил Нагиев.

Напомним, 25 октября текущего года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам и офицерам в воинской части Забайкальского края, в результате чего восемь человек погибли на месте, двое получили ранения и были госпитализированы. Позднее Шамсутдинов рассказал СМИ, что не жалеет о своем поступке. По его словам, на расстрел сослуживцев он пошел из-за угрозы изнасилования. В Минобороны факт физического насилия над солдатами в данной части отрицают.