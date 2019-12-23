Поезда на МЦД-2 следуют с увеличенными интервалами из-за потери напряжения

Поезда на МЦД-2 и на Курском направлении следуют с увеличенными интервалами из-за технического сбоя.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на Twitter Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), сбой в работе Московского центрального диаметра — 2 (МЦД-2) произошел утром в понедельник, 23 декабря, из-за потери напряжения в контактной сети.

Отмечается, что к настоящему моменту подача напряжения была восстановлена. Специалисты РЖД продолжают работать над восстановлением интервалов движения. «Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — пишет пресс-служба ЦППК.

Напомним, первые два Московских центральных диаметра были торжественно открыты на церемонии с участием президента Владимира Путина днем 21 ноября. В течение суток и на следующий день после открытия пассажиры новых направлений жаловались на переполненные семивагонные составы (вместо девятивагонных), сбои в работе билетной системы, уменьшение количества поездов и их задержки, а также на режим работы дверей в поездах «Иволга».