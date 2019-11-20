Вице-премьер не исключил ограничение ввоза детских молочных смесей в Россию

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу обсудить возможности ограничения импорта адаптированных детских молочных смесей и ингредиентов для их изготовления в Россию, возможно, путем установки квот. В Минсельхозе и Минпромторге «Коммерсанту» заявили, что работают над этим вопросом.

По данным издания, 95% детских смесей, заменяющих грудное молоко в России импортируются из ЕС и США, при этом крупнейшими поставщиками называются компании Danone и Nestle. Одним из возможных решений проблемы локализации производства смесей является повышение пошлин на ввоз готового продукта.

Собеседник газеты из крупной пищевой компании считает возможное ограничение ввоза смесей «катастрофой» из-за сильной зависимости от импорта. «Такие меры можно вводить только после локализации большей части продукции», — говорит он.

Председатель совета директоров российского производителя смесей «Инфаприм» Алексей Лысяков поддерживает такое ограничение, заявляя, что это «единственный способ обеспечить минимальную безопасность 800 тысяч новорожденных граждан России ежегодно и сохранить цены на продукцию».

При этом источник издания в продуктовой компании считает, что кроме ухода с рынка части импортеров ограничениями на ввоз российские власти больше ничего не добьются. Полной локализации препятствуют нехватка качественной молочной основы и специфических ингредиентов, таких как деминерализованная сухая сыворотка, сообщает исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев.

В Национальном союзе производителей молока «Союзмолоко» констатируют, что на местное производство такой сыворотки приходится лишь 10% от общего объема. При этом она входит перечень товаров, подпадающих под действие российских контрсанкций, за которые, по данным исследования экспертов РАНХиГС и ЦЭФИР, каждый россиянин «платит» по 3000 рублей в год.

По мнению президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина, в сфере производства детских смесей в приоритете должна быть борьба за качество, а не поддержка отечественных производителей.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в Совете Федерации надеются ускорить импортозамещение деткого питания с помощи «дорожной карты».