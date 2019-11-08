МВД не указало срок наказания в проекте закона о запрете пропаганды наркотиков

МВД подготовило проект закона о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.

Как следует из документа, опубликованного министерством на портале проектов нормативных правовых актов, в случае принятия данный закон должен вступить в силу уже в декабре 2020 года.

В тексте инициативы указывается, что, по мнению МВД, интернет «активно эксплуатируется в целях пропаганды и незаконной рекламы наркотиков, тиражирования информации о технологиях их производства», что «способствует созданию устойчивого спроса на наркотики и ведет к расширению рынка их незаконного сбыта».

При этом ведомство не указывает, какой конкретно срок лишения свободы предлагается ввести за пропаганду наркотиков в Сети.

Напомним, разработать законопроект, вводящий уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете и СМИ, кабмину ранее поручил президент России Владимир Путин. Однако правительство опередили депутаты от «Справедливой России», которые создали аналогичную инициативу и внесли ее в Госдуму 30 октября. В ней предлагалось за соответствующие нарушения наказывать граждан на срок до пяти лет лишения свободы. А в случае, если для пропаганды наркотиков использовались СМИ и интернет, то ответственность предлагалось сделать еще более суровой — до семи лет тюремного заключения. Позднее законопроект «справедливороссов» был отправлен на доработку из-за нарушения процедуры внесения.