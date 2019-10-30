Депутаты от "СР" призвали сажать на семь лет за пропаганду наркотиков в СМИ

Фракция «Справедливая Россия» предложила дополнить УК статьей, вводящей наказание за пропаганду наркотиков в СМИ и Сети.

Как передает «Интерфакс», внесение такого законопроекта в Госдуму связано с выступлением российского президента Владимира Путина, который ранее призвал подготовить и внести поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. После этого в Совфеде заявили, что за подобные действия можно установить крайне суровое наказание — лишение свободы на 10–15 лет. Ожидалось, что законопроект разработает и внесет правительство, однако фракция «справедливороссов» сделала это быстрее.

«Нас давно тревожит очень опасная тенденция так называемого "мягкого потребления", когда негативное отношение к "тяжелым" наркотическим средствам сочетается с лояльностью к веществам, которые рекламируются как "легкие", неопасные, не приводящие якобы к зависимости», — пояснил один из авторов инициативы, руководитель фракции Сергей Миронов.

По его словам, те, кто распространяет миф о безвредности некоторых наркотиков, «являются такими же преступниками, как и продавцы зелья. И ответственность они должны нести соответствующую».

Агентство уточняет, что предложенный «Справедливой Россией» законопроект вводит наказание за пропаганду и незаконную рекламу наркотических средств, предполагающее лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того, если такие действия будут совершаться с использованием СМИ и интернета, то ответственность предлагается сделать еще более суровой — до семи лет лишения свободы.