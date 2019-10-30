Законопроект о криминализации пропаганды наркотиков отправили на доработку

Законопроект депутатов от «Справедливой России» вернут на доработку из-за нарушения процедуры внесения, сообщают РИА Новости.

Об этом рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он отметил, что к документу не были получены отзывы Правительства и Верховного суда.

Ранее сообщалось, что законопроект был внесен в Госдуму, в нем говорилось о лишении свободы граждан за пропаганду и незаконную рекламу наркотических средств на срок до 5 лет, а в случае, если для этого будет использоваться интернет или СМИ, — до 7 лет.

«Они не внесли, потому что нет отзывов. Законопроект считается невнесенным. Второе — они внесли вместе с КоАПом, это тоже запрещено», — добавляет Крашенинников. По его мнению, авторы знают, как нужно вносить законопроект, и умышленно внесли его с нарушениями «для привлечения внимания» в ходе PR-акции.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству разработать поправки в уголовное законодательство о незаконном обороте наркотических веществ.