Беглов назвал "необходимым" повышение тарифов на транспорт в Санкт-Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поддержал повышение стоимости проезда в городском транспорте, чтобы собирать больше денег с туристов, сообщает Znak.com.

«Повышение тарифов на транспорт необходимо. В первую очередь — на разовый тариф. У нас в городе огромное количество приезжих и туристов, большинство же горожан покупает проездные», — заявил он.

При этом губернатор отметил, что дотации на общественный транспорт в 2020 году составят 46 миллиардов рублей, то есть вырастет на 11% по сравнению с 2019 годом. Кроме этого, по его словам, городу придется полностью перейти на регулируемые тарифы из-за отмены коммерческих маршрутов в рамках транспортной реформы.

На сколько вырастет стоимость поездки, Беглов не уточнил. Соответствующее решение правительство города примет ко второму чтению проекта бюджета, где на настоящий момент значится повышение стоимости на пять рублей. Сейчас однократный проезд на метро в Санкт-Петербурге стоит 45 рублей, а на наземном транспорте — 40 рублей.

При этом депутат петербургского Законодательного собрания от фракции «Яблоко» Борис Вишневский заявил изданию, что тарифы вырастут в 2020 году не на пять рублей, а составят 60 рублей для метро и 50 рублей для наземного транспорта. Как уверяет депутат, эти сведения ему предоставили в городском комитете по транспорту: «Накануне я полдня провел в комитете по транспорту, разбираясь с этим вопросом: ведомство запросило дополнительное финансирование в 43 млрд рублей, а им одобрили в комитете по финансам только 40. Это значит, что нужно или существенно повышать плату, или сокращать количество транспортных средств на маршрутах».