"Никто бы о нас не вспомнил". Исповедь рабочего с прииска на Сейбе

В центре внимания
Юрий Ганус. Фото в материале: Андрей Струнин / "Собеседник"
Юрий Ганус: Были бы сейчас 30-е, меня бы, наверное, уже расстреляли
Сайентолог на час: вход – от 500 рублей, выход – тоже не бесплатно
"Примаков не был антиамериканским – он был пророссийским"

Новости дня

28 октября, понедельник

[18:03]В Красноярске за картинку со свастикой задержан либертарианец
[18:02]Эксперты дали рекомендации для успешной сдачи ЕГЭ по литературе в 2020 году
[18:01]На жителя Кузбасса, сбившего сотрудника ГИБДД, составили шесть протоколов
[17:32]Политик Дмитрий Гудков подал иск в ЕСПЧ на закон о неуважении к власти
[17:31]Психологам хотят делегировать право отстранять людей от работы в детдомах
[16:59]На уральского политолога завели дело за неуважение к власти
[16:49]Из монастыря в Ленинградской области украли драгоценности на 3 млн
[16:47]Валерий Рейнгольд связал победу "Спартака" с немецким происхождением Тедеско
[14:55]Все страны ЕС поддержали решение об отсрочке Brexit на три месяца
[14:53]Торговавшему фигурками бен Ладена бизнесмену назначили штраф в три тысячи рублей
[14:52]Пассажиров авиарейса Москва – Владивосток оштрафовали за непристойные действия
[14:49]Путин поручил криминализовать склонение к употреблению наркотиков
[14:48]Казань посоперничает с Минском за проведение матча Суперкубка УЕФА
[14:38]Собянин поблагодарил москвичей за участие в тестировании детей на наркотики
[13:28]Памятник Николаю Караченцову украсили фразой из спектакля "Юноны и Авось"
[13:08]Дэвид Линч получил почетного "Оскара" и похвалил выбор жюри
[12:50]Скворцова назвала вопрос об эвтаназии сложным из-за религиозных разночтений
[12:34]По платной трассе М-11 можно будет доехать от Москвы до Петербурга за 5,5 часа
[12:27]"Розовую" ветку московского метро могут продлить в центр города после 2027 года
[11:52]Минкомсвязи контролирует ситуацию с долгами "Первого канала" перед "Останкино"
[11:20]Трое полицейских в Ангарске осуждены на четыре года за пытки задержанного
[11:11]Застреливший восьмерых сослуживцев солдат арестован на два месяца
[10:55]В Пермском крае разбился частный самолет с пилотом на борту
[10:50]В Великобритании в результате остановки сердца умер Владимир Буковский

27 октября, воскресенье

[15:59]В 2021 году на увеличение конкурентоспособности вузов могут потратить 15 млрд
[15:31]В Казахстане женщина обнаружила на полу ТЦ фрагмент могильной плиты своего отца
[14:56]ФСБ задержала студента техникума, который планировал убить своих обидчиков
[14:29]В Чувашии мужчина более полугода преследует бывшую партнершу с ребенком
[13:57]В Каталонии радикальные сторонники независимости забросали полицейских камнями
[13:33]В Саратове девушка во время фотосета упала в лифтовую шахту недостроенного дома
[13:18]Российская фигуристка набрала рекордное количество баллов на турнире в Канаде
[12:20]Нестираный кардиган Курта Кобейна и пиджак Майкла Джексона ушли с молотка
[11:55]Белый дом анонсировал выступление Трампа после сообщений о ликвидации лидера ИГ
[11:30]Гран-при "Артдокфеста" получил фильм о жизни в провинции под Мурманском
[11:07]В Петербурге школьник жестоко расправился с матерью на глазах у брата-близнеца
[10:45]Тайфун "Хагибис" уничтожил и повредил 77 тысяч жилых домов в Японии
[10:19]Пропавшие в Сирии российские жены боевиков обратились к Путину и Москальковой

26 октября, суббота

[16:28]Гендиректор МИА "Россия сегодня" возглавил Союз виноградарей и виноделов России
[16:14]Губернатор Луганской области отправлен в отставку после четырех месяцев работы
[15:52]Сотрудники ФСБ допросили одного из сторонников шамана Александра Габышева


Фото: Global Look Press
Чем можно заменить пластиковые пакеты из магазинов?
Фото: агентство «Москва»
Ваши права. Как лечиться в частной клинике по полису ОМС
Фото: Global Look Press
Как избавиться от "каплезависимости"?
Фото: depositphotos
Первая помощь от обветривания кожи в осеннюю и зимнюю непогоду: советы
Фото: Global Look Press
Как обновить гардероб с пользой и даже с выгодой для кошелька
Лучшие мероприятия для детей и родителей в школьные каникулы
Фото: Global Look Press
Топ-5 комментариев к самым горячим новостям российских регионов
Фото: Global Look Press
Семь советов по экономии для молодых родителей
Станислав Лем
Сбывшиеся предсказания фантаста Станислава Лема
Памятник Светланы Хоркиной // фото в статье: Global Look Press
Шесть прижизненных памятников, установленных российским звездам

"Никто бы о нас не вспомнил". Исповедь рабочего с прииска на Сейбе

Общество
02:09, 29 октября 2019
«Собеседник» №41-2019

 
 

Рабочий золотодобывающего прииска в Красноярском крае, выживший при прорыве дамб, рассказал, в каких условиях в Сибири работают золотодобытчики.

Артем поговорил с нами уже после того, как телеканал «Россия 1» снял с эфира выпуск программы Малахова о трагедии на прииске.

Справка

Трагедия на Сейбе

19 октября в 20 километрах от поселка Щетинкино у речки Сейба в Курагинском районе Красноярского края волна высотой четыре метра смыла два барака с рабочими. Это произошло в результате прорыва пяти дамб, которые были построены незаконно. По официальной информации, 17 человек погибли, 3 числятся пропавшими без вести. Директор и собственник артели «Сисим» Максим Ковальков арестован.

«Никому до нас дела не было»

– На мой вагончик первый обрушилась волна. Мы к этому времени уже проснулись. Было такое ощущение, что землетрясение. Это бревна бились о барак. Воды уже было много. Я не стал выходить, иначе бы меня раздавило и снесло.

Когда крыша начала ломаться, меня придавило обломками и грязью к стене. В какой-то момент я почувствовал, что стало посвободнее, и начал карабкаться то ли вверх, то ли вниз – не знаю. Дернулся, попытался схватить воздух, отдышаться. Кругом грязь, камни, бревна…

Не знаю, как я сумел выбраться, как уж, елозил в воде. Слышал крики вдали тех, кого дальше течением протащило. Когда оказался на суше, у меня прихватывало от холода руки и ноги. Я вспомнил, что рядом есть будка гидромониторщиков, и пошел туда. Пришел в чем мать родила.

Я был вторым человеком, кто выбрался. В этой будке нас набилось 13 человек, все в одних трусах, в крови... Мы там три часа просидели в холоде. Нас отправили на машинах, которые были на участке, на соседний, закрытый. Я там работал раньше, поэтому все знал, растопили печь, согрелись. Охранники, кто там дежурил, нам бульон сварили.

Машины скорой помощи мы сами вызвали уже на следующий день. У многих сначала был шок, и они не заметили травмы. Нас отвезли в больницу в Курагино на двух старых больничных «уазиках». Я в те дни так ни одной машины МЧС и не увидел. Если бы мы не пошевелились, никто бы о нас не вспомнил и в списки пострадавших мы бы не попали. Никто из начальства к нам не приехал, никому до нас дела не было.

Машины скорой помощи

Мне рассказывал паренек из наших рабочих, который в первые часы искал людей, что спасатели приехали, но сначала сидели в машинах, команды, что ли, ждали. Они в спецкостюмах, а мужики в одних штанах три часа ходили, искали наших в ледяной воде. Когда паренек грузил тела, тоже никто не вышел и не помог. Кому такое хочется видеть?

Говорят, погибших на самом деле больше. Может, и так. Паренек рассказывал, что погрузил тогда, в самом начале, 19 трупов. Начальство не знает точно, сколько человек было в общежитиях, те документы, что у них есть, это не то. Люди, когда заезжают и когда уезжают, отмечаются в будке в журнале, а ее водой смыло.

Пропавших искали всю неделю

«За такую работу это мало»

– Я сам из Красноярска и работать на прииски пошел не от хорошей жизни. В городе и соседних поселках работы нет, полно гастарбайтеров, которые готовы вкалывать за копейки. У меня жена и четверо детей, младшему в декабре исполнится два года, всех надо кормить-одевать.

Два месяца работаю на Сейбе на добыче, один месяц в Красноярске отдыхаю. На руки мне дают 70–75 тысяч, официальный оклад – 15 тысяч. С денег, которые начисляют за месяц, удерживают 10%, их отдают по закрытии сезона. До сих пор не пойму, почему они так делают.

За такие работу и условия труда это мало. Но остальные получают еще меньше. Гидромониторщики – те, кто стоит на «пушках» и промывает золото, работая на улице под ветром, снегом и дождем – получают по 50 тысяч. Одна смена – 12 часов. Поспал и снова за работу.

Жить на золото не всем легко

«Кормили тухлятиной»

– Рабство в XXI веке никто не отменял. Как негры жили в своих лачугах на плантациях, так и мы живем в вагончиках на приисках. Эти два барака построили пару лет назад в самой низине (от речной воды отгородились дамбами. – Авт.). Если бы их поставили на той же высоте, что и другие постройки – общежития и столовую, то там бы никто не погиб. Почему так сделали – надо у начальства спрашивать. Строили из мелкого бруса, фундамента не было. В каждом бараке было 9 комнат на 4 человека (Следственный комитет озвучивал, что в бараках могли находиться до 80 рабочих. – Авт.).

Вагончики обогревались от котла, было тепло. Туалет на улице. Мылись в бане, горячая вода была всегда. Хуже всего было с питанием в столовой. Еду давали очень острую: те, у кого проблемы с желудком и поджелудочной, мучились. Перчили так сильно, потому что продукты были испорченные. У нас и отравления случались, бывало, что еду обратно в столовую отдавали – мясо было протухшее.

До ближайшего поселка Курагино – 120 километров. Мы туда не ездили: далеко, да и не отпускали нас. Лекарства и вещи первой необходимости привозили из дома. Сигареты нам выдавали, а потом вычитали за них деньги из зарплаты.

«Не нравится – вали»

– Жаловаться начальству не принято. Скажешь, что тебе что-то не нравится, сразу отвечают: «Вали за забор». Кто-то из рабочих пожаловался на повариху начальнику участка, а он с ней был в отношениях. Он взял того человека и уволил без всяких разговоров.

Есть такой показатель – коэффициент полезного действия. Если плохо работаешь или выступаешь, его могут снизить и получишь меньше. Мы ничего исправить все равно не можем. Нас уволят – других наберут.

В холдинге текучка, объявлений по вакансиям много. Много работает молодых парней мастерами, они только отучились, не разбираются, им все подсказывать надо. Много гастарбайтеров из Узбекистана.

Деньги выдавали только в офисе компании на окраине Красноярска наличными. Отработал два месяца и едешь в красноярский офис, а там уже очередь 300–400 человек. Зарплату неделями получали. Мне легче, я писал доверенность на жену. А каково тем, кто из Хакасии приехал? Они на это время за свой счет жилье в Красноярске снимали.

«Дамбы эти все равно прорвало бы»

– Говорят, чиновники ничего не знали про дамбы. Врут! Может, по документам они у них и не числятся, и тут уже ничего не докажешь. Но к нам несколько раз в этом году приезжали комиссии. Не знаю, как правильно это называется, что-то с охраной природы связано. Я вам точно говорю. Потому что после осмотра дамб они бухали с нашим начальством и жарили шашлыки. Я еще заснуть не мог из-за их криков, а если не выспишься, то какой из тебя работник.

Дамбы эти все равно прорвало бы. Мы об этом говорили начальству, но не думали, что так шибко рванет. Я в дамбах не разбираюсь, но даже мне понятно, что там должна быть какая-то жесткая конструкция, чтобы она не рассыпалась, а у нас был один грунт. Он подвижный, часто проседает, насыпь бульдозеристы под присмотром мастеров постоянно подправляли. Но маленького ручейка хватит, чтобы такая дамба разрушилась.

Верю ли я, что изменится что-нибудь? Это всего один участок. У них знаете сколько таких?! Этот закроют, откроют другой и отобьют убытки. Крайним сделают начальника участка, он уже признал вину, главных не тронут.

Я, наверное, со временем буду другую работу искать, поближе к дому, к семье. Ну их, эти вахты! Я считаю, что это предупреждение для меня «сверху» было. Жизнь одна.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №41-2019 под заголовком «Сибирские "негры"».

Поделитесь статьей:
 

Общество

"Никто бы о нас не вспомнил". Исповедь рабочего с прииска на Сейбе

Читать далее >

Мария Бутина // фото: Global Look Press

Общество

Мария Бутина помогала американским сокамерникам в учебе

Читать далее >

Нет изображения

Общество

В Красноярске за картинку со свастикой задержан либертарианец

Читать далее >

Политика
Валерий Соловей: Лучше Медведева для Путина преемника нет
Политик Дмитрий Гудков подал иск в ЕСПЧ на закон о неуважении к власти
На уральского политолога завели дело за неуважение к власти
Все страны ЕС поддержали решение об отсрочке Brexit на три месяца
Общество
Мария Бутина помогала американским сокамерникам в учебе
В Красноярске за картинку со свастикой задержан либертарианец
Эксперты дали рекомендации для успешной сдачи ЕГЭ по литературе в 2020 году
Психологам хотят делегировать право отстранять людей от работы в детдомах
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Подтверждается давний тезис о том, что опасны для путинистов люди с любыми убеждениями, а неопасны и желательны только проплаченные сторонники

Шеин Олег

Шеин
Олег

депутат Госдумы

Преодолеть наши факторы бедности при желании можно за полгода. Но его нет у тех, от кого зависят эти решения: они противоречат их интересам

Ежов Сергей

Ежов
Сергей

журналист

Практика показывает, что воровать есть причины и у тех, кто «уже наворовал»: если власть долго не сменяется, растут аппетиты


Культура и ТВ
История авангарда и книжная нора: открытие сезона в Еврейском музее и центре толерантности
Памятник Николаю Караченцову украсили фразой из спектакля "Юноны и Авось"
Дэвид Линч получил почетного "Оскара" и похвалил выбор жюри
Минкомсвязи контролирует ситуацию с долгами "Первого канала" перед "Останкино"
Шоу-бизнес
Марк Горонок сбежал из больницы ради работы в кино
Нестираный кардиган Курта Кобейна и пиджак Майкла Джексона ушли с молотка
"ВКонтакте" запустит "умную" ленту для защиты от спойлеров к "Звездным войнам"
В РКН выяснили, что в песнях Егора Крида заключены "антиценности сатанизма"

Здоровье
Гидроэлектростанция для уставшего организма: водные тренировки и практики
Стало известно, в какое время лучше всего пить зеленый чай
Ученые: гастрошунтирование может быть эффективно в возрасте до 12 лет
Забывающие оплачивать счета могут столкнуться с деменцией
Туризм
Глава "Инфофлота" Андрей Михайловский: "Круиз для пенсионеров" – это миф из 60-х
Все на лыжню: швейцарские курорты подготовили спецпредложения для зимних туристов
Минтранс выделит авиакомпаниям ₽23 млрд компенсаций за подорожание керосина
От Северной Кореи до Мальдив: туристические приключения Татьяны Навки
Авто
Три новости для автолюбителей и ничего нового для "предпенсионных": обзор новостей
По платной трассе М-11 можно будет доехать от Москвы до Петербурга за 5,5 часа
Водителей Москвы призвали "переобуть" авто из-за заморозков на следующей неделе
В АМПП объяснили, почему москвичка могла не знать о штрафах на полмиллиона
Недвижимость
Ваши права. Можно ли по новым правилам узаконить самозахват и прирезки
Россиянам могут разрешить продавать ипотечное жилье без проведения торгов
Мутко хочет направить на достройку проблемных домов еще 21 миллиард
Турчак предлагает придать онлайн-голосованиям по домоуправлению юридический вес
Свежий номер

Константин Богомолов. Фото: агентство городских новостей "Москва" / Global Look Press
Собянин даст Богомолову полмиллиарда
Медведев и Чуйченко
"Адъютант Медведева" Чуйченко отправил дочь учиться в Лондон
Чемезов стал путинским героем // фото в статье: Global Look Press
Доходчивое оружие. Кому выгодны оборонные контракты "Ростеха"
Кадр: «Русское лото»
Кто набивает карманы за счет государственных лотерей
Фото: depositphotos
Земля устала от человека?
Антон Долин // фото: Александр Щербак / ТАСС
Антон Долин:
Думать, как не провиниться перед росгвардейцами, унизительно
Александр Габышев
Шаман Александр Габышев:
Мой отряд – вся честная Россия
Анатолий Белый // фото: Андрей Струнин
Анатолий Белый:
Мы вечно то в крови, то в рабстве
Экс-росгвардеец Виктор Хоржиров:
Власть должна повернуться к народу
Тимур Шаов // фото: Global Look Press
Тимур Шаов:
Я ностальгирую не по Советскому Союзу, а по детству


"Мы работаем на оборону": цену русского летающего автомобиля держат в тайне
Анна Щербакова // фото: Global Look Press
Российские чемпионки фигурного катания обменивают образование на медали?
Экспертиза на наличие алгоколя в крови погибшего ребенка // кадр: YouTube
Эксперт о деле нового "пьяного мальчика": Будут жонглировать документами
Перегнули палочку. Туберкулезный диспансер под Курганом выселила полиция
Бузова и Батрутдинов на шоу // фото: ТНТ
Шоу "План Б": ТНТ некого показывать, кроме Бузовой?

Татьяна Буланова // фото в статье: Global Look Press
В какие приметы и суеверия верят российские звезды?
Леонид Рошаль // фото: Наталья Логинова
Спасать детей – его профессия. "Беспокойный" Леонид Рошаль
кадр из фильма "Картина"
Фильм о Наталье Поклонской стал "лучшей комедией" в США
фото: Global Look Press
Свидетели гола. Зачем на стадионах молельные комнаты?
фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Как откладывают на пенсию и сколько получают в старости американцы
^