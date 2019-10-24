Цензура до Малахова довела. Или дошла?

Выпуск ежедневного ток-шоу Андрея Малахова об аварии на приисках под Красноярском решили показать не всем россиянам.

Загадочная история с программой «Прямой эфир» произошла на этой неделе. Ток-шоу, вышедшее в эфир на Дальний Восток и Сибирь, в европейской части России так и не увидели. История загадочна еще и потому, что в анонсе телепрограммы Малахова за 21 октября стояла совсем другая тема: «Выпала из окна: полицейского обвиняют в смерти жены». Эта тема стояла в том числе в телепрограмме Владивостока.

Тем не менее факт: команда Малахова, нечасто обращающаяся к серьезным социальным и общественным темам, наступила на больную мозоль незримого кремлевского идеологического отдела. Именно гибель людей во время прорыва дамбы близ золотодобывающего прииска стала темой очередного выпуска ток-шоу в понедельник.

По ходу эфира говорили о том, что количество жертв было больше, чем звучало в официальной версии, а в пробах воды из реки Сейбы обнаружено многократное превышение норм ртути. Обвинения полицейского в смерти жены — тема с точки зрения пропаганды куда более «тряпочная».

Вероятно, именно цифры и факты, всплывшие в студии у Малахова и кое-что говорящие о работе Системы, и закрыли шлагбаум на «России 1». Сюжет и энергетика эфира чем-то напомнили расследовательские ролики Навального, а такое блюстители глобального спокойствия российской власти допустить действительно не могут.

И это, на самом деле, довольно глупо. В условиях, когда интернет-аудитория в стране обогнала телевизионную и, очевидно, будет расти дальше, ребята старой закалки, отвечающие за идеологию, только ускоряют этот процесс. Потому что про то, что стране показать не разрешили, узнают гораздо больше людей, чем узнали бы, посмотрев эфир.

На «России 1» сначала никак не комментировали произошедшее, потом сформулировали позицию так, что показ программы на европейской части России якобы и не планировался. Это очень странно: никогда ранее не приходилось слышать, что программы снимаются строго для азиатской части страны и не предназначены для европейской. И даже если представить себе, что все именно так и было, вопросов меньше не становится: значит, на «России 1» решили, что проблемы Красноярска будут интересны только в той части страны, где Красноярск и находится? Между тем проблема довольно глобальная и, разумеется, федерального масштаба.

Эпизод с «Прямым эфиром» — лишнее доказательство того, что российское госТВ за последние пару десятилетий уверенно деградировало в сторону брежневского. Государство продолжает бросать силы на то, чтобы граждане знали только то, что сочтут нужным дяди в серых костюмах. И не зря столько усилий брошено на создание «суверенного» рунета: власть видит в свободном доступе к информации прямую угрозу себе. И верить тому, что «суверенный рунет» — это история о том, что злой Запад захочет вдруг информационно «обесточить» Россию, более чем наивно.