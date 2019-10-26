В Белоруссии приговорен к расстрелу убийца восьмимесячной девочки

Брестский областной суд Белоруссии вынес смертный приговор 48-летнему мужчине, признанному виновным в убийстве младенца.

Приговор был оглашен накануне, 25 октября. Обвиняемой по делу также проходила 26-летняя мать ребенка, сообщает «Белта». Ей назначили наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Оба осуждены по пунктам 2, 6, 13 и 15, части 2 статьи 139 УК Белоруссии («убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц»).

Отмечается, что приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Преступление было совершено в городе Лунинец 27 октября 2018 года. По данным следствия, 28-летний местный житель, придя домой, обнаружил труп дочери с признаками насильственной смерти. В это время в квартире были мать ребенка и ее знакомый. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. По данным следствия, девочке было нанесено не менее 46 травм.

Семья состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. В ней воспитываются старшие дети четырех и шести лет.

Белоруссия — единственная страна в Европе и СНГ, где действует смертная казнь.

Напомним, после резонансного убийства девятилетней Лизы Киселевой в Саратове за за возвращение смертной казни в России высказались ряд депутатов, а опрос на странице Госдумы «ВКонтакте» показал, что за применение высшей меры наказания за тяжкие преступления в отношении детей выступают около 80% россиян.