Свыше 80% опрошенных пользователей "ВКонтакте" поддерживают смертную казнь

Опрос на странице Госдумы в соцсети «ВКонтакте» показал, что большинство россиян выступает за возвращение смертной казни.

За сутки в голосовании приняли участие более 80 тысяч человек, передает «РИА Новости». По состоянию на утро 12 октября, более 80,27% участников опроса (67 360 человек) поддерживают возвращение смертной казни в России. Против такой меры наказания выступают 16,34% опрошенных (13 716 человек). Пункт «Другое (ответ в комментариях)» выбрали 3,38% респодентов (2 876 голосов).

Голосование на официальной странице нижней палаты российского парламента в социальной сети запустили после резонансного убийства девятилетней Лизы Киселёвой в Саратове.

Напомним, тело девочки нашли в ночь на 11 октября в гаражном массиве рядом с домом, где она жила. Вскоре был задержан подозреваемый в убийстве ребенка, сразу же признавшийся в содеянном. По данным полиции, у 35-летнего мужчины имеется непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Сейчас ему грозит пожизненное заключение.

В связи с произошедшим депутат Госдумы от Саратовского региона Евгений Примаков призвал вернуть в России смертную казнь. Идею поддержал ряд парламентариев, в частности, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас между тем выступил резко против возвращения смертной казни, пишет ТАСС. По его словам, аналогичной позиции придерживается Конституционный суд.

В России смертная казнь законодательно не отменена. С момента вступления страны в Совет Европы в 1996 году в России действует мораторий на эту меру наказания.