Мещанский суд зарегистрировал дело "Седьмой студии" для повторного рассмотрения

Дело «Седьмой студии», среди фигурантов которого числится режиссер Кирилл Серебренников, вновь поступило в Мещанский суд.

Согласно информации из картотеки судебной инстанции, материалы по уголовному делу были зарегистрированы 21 октября. Однако дата его рассмотрения пока не назначена, также не определен судья, который за него возьмется.

Напомним, в сентябре судья Мещанского суда столицы Ирина Аккуратова вернула дело «Седьмой студии» в прокуратуру из-за ошибок в обвинении, которые невозможно устранить в рамках процесса. Гособвинение это решение обжаловало в Мосгорсуде, где приняли доводы прокуратуры и вернули дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение.