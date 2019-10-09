Прокуратура потребовала освободить самарца, осужденного за кражу шоколадок

Самарская прокуратура направила апелляционное представление в областной суд в связи с приговором 20-летнему Игорю Шамину, которого осудили на 2 года и 7 месяцев колонии за магазинную кражу шоколада на сумму 1600 рублей. Об этом сообщает портал 63.ru со ссылкой на депутата Госдумы от Самарской области Александра Хинштейна.

Защитники требуют, чтобы юноше переквалифицировали уголовную статью о грабеже на административное правонарушение. Предлагается вменять ему мелкое хищение, ответственность за которое подразумевает штраф, административный арест или обязательные работы в объеме до 120 часов.

Ранее сообщалось, что Россия является абсолютным лидером среди европейских стран по числу заключенных. Эксперты критиковали пенитенциарную систему РФ за огромное число людей внутри тюрем, которые осуждены за ненасильственные преступления.