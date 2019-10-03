За кражу шоколадок на 1600 рублей 20-летнего парня посадили на 2,5 года

Промышленный районный суд Самары приговорил к 2 годам и 7 месяцам колонии 20-летнего выпускника детского дома за кражу упаковки шоколадок «Милка» на 1600 рублей.

Юноша засунул шоколадки в куртку и попытался покинуть магазин, но охранник его поймал. Суд расценил это как преступление, предусмотренное 161-й статьей УК.

Адвокат Сергей Хальченко в своем комментарии «Комсомольской правде» пояснил, что различий между административной статьей «Кража» и уголовной «Грабеж» по составу немного, но по тяжести наказания различаются сильно. По его мнению, в подобных случаях обычно «не сажают», но у юноши был испытательный срок за мелкое правонарушение.

Молодой человек участвовал в профпроекте «Путевка в профессию», проходил стажировку. «Комсомольская правда» отмечает, что приговор вызвал возмущение многих самарцев. «За кражу шоколадок на 1600 рублей 2 года 7 месяцев тюрьмы? Причем, в СИЗО закрыли сразу, до суда? То есть вот этот человек - общественно опасен?», — приводит издание цитату из соцсети одного из пользователей.