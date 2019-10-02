В Бурятии уволился призывавший "не выполнять преступных приказов" росгвардеец

Уволился записавший в сентябре видеообращение с критикой разгона протестов в Бурятии сотрудник Росгвардии Виктор Хоржиров.

Напомним, речь идет о видеозаписи, на которой Хоржиров, одетый в форму сотрудника ФГУП «Охрана» Росгвардии, просит своих коллег «не выполнять заведомо преступных приказов» и не задерживать мирных протестующих во время недавних митингов в Улан-Удэ. Позднее сам росгвардеец отмечал, что его не смогут уволить из-за произнесенных им слов, поскольку начальство отнеслось с пониманием к его позиции.

Однако телеканал «Дождь» со ссылкой на Виктора Хоржирова сообщает, что ему все же пришлось покинуть свою должность в Росгвардии.

«Я ушел добровольно, написал заявление по собственному желанию. Руководство пошло мне навстречу. Не могу сказать, что на меня оказывалось какое-то психологическое давление, в силу того что у меня есть договоренность с руководством о том, что я не распространяюсь о том, что было», — рассказал выступавший с критикой своих коллег бывший силовик.