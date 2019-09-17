Бурятского росгвардейца не станут увольнять за видео в поддержку протестующих

Бурятского росгвардейца Виктора Хоржирова, который призывал в видеообращении силовиков «не подчиняться преступным указам» во время разгона митинга в Улан-Удэ, не станут увольнять. Но ему пригрозили дисциплинарным взысканием за съемку на рабочем месте, поскольку это противоречит условиям контракта.

Интервью со стрелком отряда военизированной охраны провели корреспонденты канала «Настоящее время». В беседе с журналистами Хоржиров сказал, что начальство не сможет его уволить из-за возможного резонанса. Сейчас у видео насчитывается более 150 тысяч просмотров на YouTube.

«И начальство, главное, понимает меня. По-человечески они согласны. Мы же не силовики, мы же не занимаемся разгонами общественных мероприятий, хоть и в одной структуре (ФГУП «Охрана», в котором работает мужчина, относится к Росгвардии). Единственное, за что ругали, — что выложил видео в открытом доступе», — говорит Виктор Хоржиров.

Он также заявил, что в связи с очевидными нарушениями на выборах мэра в Улан-Удэ должны пройти перевыборы.