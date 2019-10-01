Почему новости отопительного сезона похожи на фронтовые сводки?

Начинается отопительный сезон, и ленты новостей снова напоминают фронтовые сводки.

В Питере «Фонтанка.ру» собирает обращения граждан — где холодно, хотя должно уже быть тепло. В Свердловской области прорвало трубу сразу же, как включили тепло. Затопило квартиру семьи с маленьким ребенком. В Перми хуже — там затопило сразу три квартиры. Один из жителей бросился звонить в аварийку, заявку там приняли, но никуда не передали. Правильно, спасение утопающих — это их личное дело. Слесари, конечно, потом пришли, вентиль перекрыли. А через сутки трубу заварили. Но жить-то в квартире невозможно, да и электричеством теперь не воспользуешься — возможно короткое замыкание.

В Уфе радость от того, что дали тепло, в одной из квартир тоже была недолгой: вода струей стала литься из трубы, жилье полностью затопило. Мастер из ЖЭУ подтвердил: батарею прорвало по их вине, но главный инженер подписывать акт отказался. Теперь у жителей будет чем заняться зимой — ремонт и попытка отсудить у ЖЭУ его стоимость.

Коммунальщики между тем все время жалуются. И тарифы-то у них заниженные (ага, знакомые из небольшого городка в Поволжье показывали квитанции: плату за летние месяцы подняли почти в два раза — с 400 с небольшим до 700 с лишним рублей. Предполагается, что эти деньги и должны идти на замену, ремонт и подготовку труб к зиме). И трубы-то по всей стране старые... Пару лет назад мэр одного города в глубинке рассказывал, как в начале 2000-х нашел и выделил коммунальщикам деньги на замену всех труб — сколько просили. Они за несколько лет (!) переложили лишь треть, а потом пришли снова. За деньгами.

В общем, они стараются, а мы, неблагодарные, не ценим. Впрочем, судя по результатам, для них важнее всего отрапортовать, чем починить или проверить. Чище всех отличился министр ЖКХ и энергетики Камчатки: он сообщил о плановом (!) запуске котельной в Средних Пахачах, назвав село «последним, где отопительный сезон еще не стартовал». Жители тут же отреагировали: котельная уже 20 лет как разрушена после аварии, в селе с 1999-го нет центрального отопления.

Понятно, что у министра и в мыслях никогда не было заглянуть в Средние Пахачи. Но хоть в документы-то он должен был заглянуть, или ему статус не позволяет изучить вопрос, который курирует? Прокуратура провела проверку и выяснила: разрушенная котельная ни на чьем балансе не стоит, ни в одном официальном документе она не значится и деньги на ее содержание не выделялись. Ее просто нет.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №37-2019 под заголовком «Зарапортовавшиеся».