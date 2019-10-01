Глава Камчатки призвал Навального возглавить село после критики властей региона

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин ответил на критические замечания Алексея Навального в адрес региональных властей.

Как передает газета «Ведомости», речь идет о видеоролике на YouTube-канале «Навальный Live», в котором оппозиционер рассказал об ошибке, допущенной властями Камчатского края при подготовке к отопительному сезону.

Навальный привел слова министра ЖКХ региона Олега Кукиля о том, что «с 20 сентября будут запущены котельные в Средних Пахачах», и показал видео, снятое местным блогером, где видно, что указанная чиновником котельная является заброшенной в течение последних 20 лет.

«Надо разобраться, какой еще тариф там начисляют. Наверняка деньги на эту котельную списали и какой-то есть баланс топливный по округу и дотацию федеральную получают, исходя из того, что котельная работает. Их поймали в интернете, поэтому они переводят в курьез», — сказал Алексей Навальный в своей передаче.

В ответ на это губернатор Камчатского края Владимир Илюхин заявил, что оппозиционер, комментируя ситуацию в Средних Пахачах, допустил несколько ошибок, «досадных для человека, стремившегося стать мэром Москвы и даже президентом России». По его словам, на котельную в селе с 1999 года не тратились никакие бюджетные деньги. При этом сам министр ЖКХ Кукиль, рассказавший о якобы работающей котельной, сейчас находится в селе и «устраняет пробелы в своих знаниях о Камчатке».

Кроме того, глава региона порекомендовал Навальному последовать примеру Кукиля и самому посетить и даже возглавить одно из отдаленных сел на севере края, доказав тем самым, что он является человеком «настоящего дела» и способен руководить хотя бы небольшой администарцией.

«Я предлагаю Алексею [Навальному] последовать примеру нашего министра и радикально улучшить знания о Камчатке. У нас на севере, в Корякском округе, много отдаленных сел, где можно применить в деле его способности. Я предлагаю Алексею попробовать возглавить одно из них и получить бесценный управленческий опыт», — заявил Илюхин.