Бизнес-омбудсмен заявила о боязни предпринимателей судиться с оппозицией

Московские предприниматели отказываются требовать компенсаций от оппозиционеров за ущерб от акций протеста в центре.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала уполномоченный по правам столичных предпринимателей Татьяна Минеева.

По ее словам, к ней лично в устном порядке обратились десять бизнесменов, также многочисленные обращения поступают ее коллегам, однако письменные заявления люди писать отказываются.

«Когда просишь предпринимателей написать, они боятся. Они приходят ко мне "нон-стопом" и говорят о тех суммах, которые они оплачивают за эти двери, за выбитые стекла, за то, что бизнес был закрыт на все выходные», – рассказала Минеева.

После акций в Москве ряд организаций подали иски к оппозиционным политикам. Среди них – «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ГУП «Московский метрополитен». Также о претензиях к оппозиционным политикам заявили служба такси «М.Такси коммуникация» и компания «Анкор», которая владеет рестораном «Армения», расположенным на Тверской.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что по сведениям источника в мэрии ущерб от акций 27 июля и 3 августа, нанесенный кафе и магазинам в центре Москвы, можно оценить в 106 млн рублей.