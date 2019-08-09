На задержанных 27 июля подан иск на 12,5 млн рублей за перекрытие движения

«Мосгостранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» подали иски о возмещении 12,5 млн рублей после протестной акции 27 июля.

Иски «Мосгостранса» и ГБУ «Автомобильные дороги» о возмещении ущерба, нанесённого им во время протестных акций 27 июля, были поданы в Следственный комитет в рамках дела о «массовых беспорядках».

В «Мосгортрансе» агентству «Интерфакс» сообщили, что «общий ущерб, понесенный коммерческими и некоммерческими учреждениями по результатам несанкционированных акций, ориентировочно превысил 100 млн рублей». В пресс-службе уточнили, что иски поданы из-за перекрытия протестующими проезжей части и «общая сумма ущерба от задержек движения сейчас подсчитывается».

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что по сведениям источника в мэрии ущерб от акций 27 июля и 3 августа, нанесенный кафе и магазинам в центре Москвы, можно оценить в 106 млн рублей.