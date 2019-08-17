Экспертиза подтвердила версию о самоубийстве Джеффри Эпштейна

Судмедэксперты подтвердили самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейна, найденного мертвым в тюремной камере.

Эпштейн, обвиняемый в торговле людьми, покончил с собой. Это подтвердили результаты судмедэкспертизы, передает агентство AP со ссылкой на главного судмедэксперта Нью-Йорка.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что эксперты усомнились в причинах смерти банкира и запросили дополнительную информацию о последних часах его жизни.

Напомним, 10 августа 66-летнего миллиардера обнаружили мертвым в тюремной камере. За две недели до смерти его уже обнаруживали в бессознательном состоянии. Сообщалось, что Эпштейн мог подвергнуться нападению сокамерников.

Миллиардера обвиняли в торговле людьми с целью сексуального рабства и подкупе потенциальных свидетелей. Сам он отказывался признавать вину.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)