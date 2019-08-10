Миллиардер, обвиняемый в торговле людьми, покончил с собой в тюрьме Нью-Йорка

Миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в организации торговли людьми, обнаружен мертвым в тюрьме в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что Эпштейн, находясь в заключении, вероятно подвергся нападению сокамерников.

Несколько лет назад Эпштейн уже был осужден по делу об организации проституции и отбыл 13-месячный срок ареста.

Американские СМИ сообщают, что в качестве основной версии произошедшего с Эпштейном сейчас рассматривается самоубийство.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)