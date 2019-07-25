Миллиардера Эпштейна нашли с травмами в камере тюрьмы Нью-Йорка

Миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в торговле людьми, обнаружен раненным в своей камере в федеральной тюрьме Нью-Йорка.

Как сообщает телеканал «‎Дождь» со ссылкой на NBC New York, сейчас Эпштейн находится в бессознательном состоянии. Показания из нескольких источников разнятся. Основными версиями являются самоубийство и нападение. На теле миллиардера заметны незначительные травмы.

Сотрудники правоохранительных органов допросили одного из заключенных, Николаса Тартальоне, который мог иметь конфликт с Эпштейном. Он работал полицейским, но в 2016 году был арестован за убийство четырех человек. Тартальоне отрицает, что нападал на миллиардера.

Эпштейн был арестован в связи с подозрением в торговле людьми. Ранее, в середине нулевых, его уже обвиняли в сексуальном насилии над детьми и в склонении несовершеннолетних к проституции, но в тот раз он получил лишь 13 месяцев тюрьмы.