Эксперты запросили дополнительную информацию о последних часах Эпштейна в тюрьме

При вскрытии тела американского финансиста Джеффри Эпштейна эксперты обнаружили множественные переломы в области шеи.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с результатами вскрытия, чаще такая травма встречается в случае удушения.

По словам проводившей вскрытие главного судмедэксперта Нью-Йорка Барбары Сэмпсон, отдельные параметры не позволяют воссоздать картину произошедшего. В графе причины смерти Эпштейна указано «выясняется». Сейчас специалисты запрашивают дополнительную информацию о последних часах жизни миллиардера.

Джеффри Эпштейн, обвиняемый в преступлениях сексуального характера, 10 августа был обнаружен мертвым в тюрьме, где он находился в ожидании суда. Ранее, уже находясь в заключении, он совершал попытки суицида. В 2008 году Эпштейна обвинили в склонении к проституции несовершеннолетних девушек. В итоге он был приговорен лишь к 13 месяцам тюрьмы, что вызвало возмущение общественности.

В июле 66-летнему Эпштейну были предъявлены новые обвинения. Американские СМИ указывали на то, что финансист общался с нынешним президентом США Дональдом Трампом, экс-лидером Биллом Клинтоном и сыном Елизаветы II принцем Эндрю.

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