Массовая гибель пчел зафиксирована в Калужской области

В Калужской области зафиксированы тревожные показатели по ситуации с массовой гибелью пчел.

Согласно данным регионального комитета ветеринарии, представленным на координационном совещании руководителей органов государственной власти области и территориальных федеральных структур, за пять месяцев 2019 года был зафиксирован мор насекомых на нескольких пасеках в разных районах Калужской области. Речь идет о Боровском, Сухиничском, Ферзиковском, Хвастовичском, Бабынинском, Дзержинском, Перемышльском районах, передает ИА REGNUM.

Пчеловоды считают, что массовая гибель насекомых вызвана неумеренной и неконтролируемой обработкой полей агрохимикатами.

Между тем глава Минсельхоза Калужской области Леонид Громов утверждает, что «ситуация по применению средств защиты находится на постоянном контроле». По его словам, ситуация носит глобальный характер и наблюдается также в европейских странах и в США. «В этом году реально результаты негативные. Но надо сказать, что все средства, которые применяются, средства защиты, они легальные», – заявил чиновник.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в России отсутствуют структуры и механизмы по защите пчел от массовой гибели.