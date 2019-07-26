Россельхознадзор указал на отсутствие структуры по защите пчел от гибели

Массовая гибель пчел зафиксирована в Зырянском, Томском, Шегарском и Кожевниковском районах Томской области.

Об этом говорится на сайте регионального управления Россельхознадзора. «Не исключено, что причиной гибели действительно могли послужить применяемые сельхозпроизводителями пестициды и агрохимикаты. Тем более ни для кого не секрет, что в настоящее время массово продолжается обработка посевов против сорняков, вредителей и болезней», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Cпециалисты указывают на то, что причиной гибели пчел может быть не только отравление пестицидами, но также инфекция и неправильное применение лекарственных препаратов.

Подчеркивется, что в России в настоящее время нет действующей структуры, которая бы контролировала безопасное применение пестицидов и агрохимикатов. «Ранее, до 2011 года, Россельхознадзор обладал такими полномочиями», – отмечается в сообщении.

Россельхознадзор указывает на выявленные факты ненадлежащего хранения, перевозки, использования и утилизации пестицидов и агрохимикатов. Речь идет прежде всего о продукции из Китая и заброшенных складах с отходами. В ведомстве предупреждают, что «при несоблюдении регламента применения» пестициды могут представлять опасность и для людей.

В связи со сложившейся ситуацией сельхозпроизводителям перед химобработкой полей рекомендуется оповещать всех владельцев пасек о характере работ не менее чем за три дня, а обрабатываемые участки обозначать специальными табличками. Пчеловоды должны ставить в известность поселения и соседние хозяйства о месте стоянки пасек. В случае гибели пчел пасечников просят обращаться в государственную ветеринарную службу по месту жительства.

С начала лета в разных регионах России наблюдается массовая гибель пчел. По данным Российского национального союза пчеловодов, всего пострадали 20 регионов. Ущерб предварительно оценивается в триллион рублей.

В Госдуме 16 июля прошло совещание с пчеловодами по поводу ситуации с массовой гибелью пчел в Удмуртии, Марий Эл, Саратовской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областях, а также в Алтайском крае. Отмечалось, что в России нет закона о пчеловодстве. Думский комитет по природным ресурсам пообещал обратиться во все органы власти, от которых зависит решение проблемы, а также пожаловаться в Генпрокуратуру на нарушения в работе с пестицидами со стороны аграриев.