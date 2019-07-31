Кто ответит за массовую гибель пчел в регионах России

Не только леса горят нынче в России. Большой проблемой стали случаи массовой гибели пчел. Это зафиксировано уже в 25 регионах страны, погибло до 40 тысяч пчелосемей. Причем с пожарами нет никакой связи — в основном 1,5% от общего количества насекомых погибли из-за обработки полей пестицидами.

Минсельхоз сам уточнил на днях, что, поскольку правила применения химикатов соблюдают не везде, по стране стартуют судебные разбирательства по фактам массовой гибели опылительниц. Есть закон от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», согласно которому соблюдение установленных регламентов и правил их применения должно бы исключать негативное воздействие на здоровье людей и окружающую природную среду. Видимо, не в этом году, хотя в ведомстве призывают не драматизировать ситуацию.

Есть несколько документов на данную тему. Во-первых, санитарные правила и нормы, содержащиеся в «Гигиенических требования к хранению, применению и транспортировке пестицидов и агрохимикатов» за 2002 г. Сельхозпроизводители при намерении провести химическую обработку растений извещают всех пасечников о характере обработок не менее чем за три дня письменным уведомлением, а также по радио и через местную печать. Обрабатывать участки предписано в поздние часы, опрыскивая наземной аппаратурой.

Кроме того, согласно инструкции о мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей пчел обработку проводят в период отсутствия лёта пчел в утренние или вечерние часы и не допускают обработку цветущих медоносов и пыльценосов во время их массового лёта.

В свою очередь, и владельцы пчел должны вывезти на расстояние не менее 5–7 км от обрабатываемых полей или провести изоляцию ульев. Они также обязаны своевременно ставить в известность сельские поселения и соседние хозяйства о месте стоянки своих пасек. Обратный переезд возможен не ранее 12–14 дней со дня окончания обработки.

Как установить ответственного и доказать его вину в гибели пчел? Обращаться в государственную ветслужбу по месту инцидента — те отберут материал для токсикологического исследования. Доказательствами также станут акт отбора проб и сопроводительные документы, необходимые для доставки патологического материала в региональную ветлабораторию. У владельцев ближайших сельхозпредприятий запрашивают химическое вещество, примененное для обработки растений перед гибелью пчел.

Всего различают четыре вида пестицидов по опасности для насекомых. «На бумаге» применять надо малоопасные, а как на самом деле — мы видим сейчас... При нарушении правил обработки полей и иных сельхозугодий, вызвавших гибель пчел, ответственность несут руководители предприятий.

По общему правилу — вред, причиненный здоровью и имуществу граждан негативным воздействием окружающей среды в результате хозяйственной и иной деятельности юридических и физических лиц, подлежит возмещению в полном объеме. Это требование закона об охране окружающей среды, которое вытекает из Гражданского кодекса. В статье 1064 которого указано: причиненный вред личности или имуществу подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, которое может быть освобождено от ответственности, только если докажет, что вред причинен не по его вине.

Согласно судебной практике, в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права. Будем следить за развитием этой ситуацией, затронувшей десятки регионов.