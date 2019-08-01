Прибывшие в Красноярск военные самолеты Ил-76 готовятся к тушению леса

Минобороны РФ завершило перебрасывание военной техники из регионов для тушения лесных пожаров в Сибири.

Напомним, о том, что российские военные подключатся к тушению пожаров в ряде регионов Сибири, стало известно лишь накануне, 30 июля.

Как передает «Интерфакс», к настоящему моменту Минобороны уже перебросило военные самолеты Ил-76 и их экипажи в Красноярск из Тверской, Ростовской, Брянской, Ивановской, Оренбургской, Псковской и Ульяновских областей.

Отмечается, что летчики уже изучили маршруты для тушения наиболее крупных очагов возгораний.

Кроме того, свою помощь в ликивидации лесных пожаров в Сибири президету России Владимиру Путину по телефону предложил американский лидер Дональд Трамп.

По данным пресс-службы Кремля, Путин поблагодарил своего коллегу из США за предложенную помощь и при необходимости обещал ею воспользоваться. При этом в Кремле подчеркнули, что в Сибири уже создана авиагруппировка для борьбы с пожарами. Проблемы, по данным МЧС, есть с дозаправкой и размещением самолетов и вертолетов.

Ранее о проблеме пожаров в Сибири высказался в своем Instagram голливудский актер Леонардо ди Каприо.