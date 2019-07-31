Военнослужащие подключатся к тушению пожаров в Сибири по указанию Путина

Владимир Путин поручил Министерству обороны подключить военнослужащих к тушению пожаров в Сибири, сообщается на сайте президента РФ.

Такое решение было принято после доклада главы МЧС Евгения Зиничева. Президент распорядился сохранить группировку Вооружённых сил в Иркутской области до особого распоряжения.

На сайте президента уточняется, что лесные пожары отмечены на территории Таймыра, Эвенкии, Богучанского, Кежемского, Енисейского, Мотыгинского и Абанского районов Красноярского края. В ряде регионов введен режим ЧС.

Ранее о проблеме пожаров в Сибири высказался в своем Instagram голливудский актер Леонардо ди Каприо.